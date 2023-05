Fietsend meisje vergeet hoe ze moet remmen en... belandt tussen de velden: “Zo zal ze het leren”

Leren fietsen, dat gebeurt met vallen en opstaan. Daar kan dit Thais meisje uit Ayutthaya over meespreken. Want toen zij eind april een ommetje maakte op haar fiets ging het plots mis. De straat helde een stuk naar beneden waardoor ze sneller ging dan verwacht en in paniek raakte. Het meisje vergat hoe ze moest remmen en belandde voor ze het wist in een nat rijstveld. Ze bezeerde zich gelukkig niet.