Patrik Hrosovsky tekende eerder deze week nog een nieuw contract, dat hem tot 2025 aan KRC Genk verbindt. Nu de landstitel? Broer Miroslav en zus Zuzana geven ruim 1.000 kilometer verderop in Slovakije goede raad. “Hij mag wat vaker op doel trappen, in plaats van altijd naar Paintsil of Trésor te passen.”