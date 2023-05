Oeps, missertje: UEFA gaat de mist in met Europese statistiek van Dries Mertens

Dries Mertens en Galatasaray zijn niet meer Europees actief, maar de UEFA zag donderdag wel zijn kans schoon om de Belgische aanvaller in een mooi rijtje te zetten.

De 36-jarige Mertens blijkt namelijk een van de vijf spelers met de meeste wedstrijden ooit in de Europa League te zijn. Rui Patricio speelde donderdag, met AS Roma, zijn 67ste partij in de tweede belangrijkste Europese competitie en gaat daardoor nu alleen aan kop. De Portugese doelman wordt gevolgd door Aleksandar Dragovic, Daniel Carrico én Dries Mertens.

Alleen… Niet alle logo’s van de clubs waarmee de Leuvenaar aan 61 matchen kwam, klopten niet. Die van Utrecht en Napoli waren correct, maar dat van PSV werd verwisseld met het logo van FC Eindhoven. Tot jolijt van de Nederlandse tweedeklasser.