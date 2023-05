Elise Mertens zwoegt zich voorbij Kirsten Flipkens in dubbelspel Rome

Elise Mertens heeft donderdag haar entree in het vrouwendubbelspel op het WTA 1.000-toernooi van Rome niet gemist. Aan de zijde van de Australische Storm Hunter, waarmee ze het vierde reekshoofd vormt, maakte ze niet zonder moeite komaf met haar landgenote Kirsten Flipkens en de Poolse Alicja Rosolska. Na 1 uur en 45 minuten gaf het scorebord 6-0, 6-7 (6/8) en 10-4 aan op het gravel in de Italiaanse hoofdstad.

In de volgende ronde, de achtste finales, zullen Mertens en Hunter de Italiaanse tandem Angelica Moratelli en Camilla Rosatello of de Amerikaanse Sofia Kenin en de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich bekampen. Kenin schakelde eerder op de dag nog ‘s werelds nummer twee Aryna Sabalenka uit in de tweede ronde van het enkelspeltoernooi.

Mertens (WTA 26) treedt ook aan in het enkelspel op Romeinse bodem. Daarin strijdt ze in de tweede ronde tegen de Russische Anna Kalinskaya (WTA 57), nadat ze in de eerste ronde vrij was als 25e reekshoofd.

© REUTERS

Sabalenka meteen uitgeschakeld

‘s Werelds nummer twee Aryna Sabalenka, als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde, werd donderdag meteen uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA 1.000 in Rome (3.572.618 euro). De 25-jarige Wit-Russische, zondag nog toernooiwinnares in Madrid, moest in 1 uur en 38 minuten met 7-6 (7/4) en 6-2 het onderspit delven voor Sofia Kenin. Die 24-jarige Amerikaanse won in 2020 het Australian Open en werd datzelfde jaar nummer vier van de wereld, maar is nu naar de 134e plaats op de WTA-ranking afgezakt.

Kort voor de nederlaag van Sabalenka verdween met de Amerikaanse Jessica Pegula ook al de nummer drie van de wereld uit het toernooi. Zij moest na 6-2, 3-6, 6-3 verlies tegen haar landgenote Taylor Townsend (WTA-168) de koffers pakken.