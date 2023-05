Jaric Schaessens keert nog eens terug naar ‘zijn’ Kiel: “Ik ben een Beerschot-supporter, maar nu hoop ik dat Lyra-Lierse wint”

Antwerpen/Lier

Oei, oei Lyra-Lierse! Twee weken geleden leek niemand de Pallieters nog een duimbreed in de weg te kunnen leggen voor periodetitel 3. Maar tegen Racing Mechelen en Diegem sputterde de motor, waardoor de periodetitel nog een razendspannende wending krijgt en vanavond winnen tegen de beloften van Beerschot, liefst met veel doelpunten verschil, een must geworden is. “De laatste twee weken was het gewoon niet goed genoeg”, beseft Jaric Schaessens, kind van het huis op het Kiel.