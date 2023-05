Liever snel naar het hotel: helikopter voor Remco Evenepoel, andere renners in dichtbevolkte lift naar beneden

Voor de bergetappe van vrijdag had Soudal-Quick-Step een helikopter voorzien met vijf plaatsen, om sneller in hotel te zijn.

Het was alleen nog onduidelijk waar de helikopter kon opstijgen, op de top of aan de voet van de Gran Sasso, de slotklim. Het werd uiteindelijk de top.

Een vlucht met de helikopter naar het hotel bedraagt dertig minuten, met de ploegbus zouden Remco en co. er blijkbaar tweeënhalf uur over doen. De organisatie van de Giro biedt de helikopters aan, de teams kiezen zelf of ze er wel of niet voor willen betalen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De anderen moesten het dus doen met een dichtbevolkte lift:

© rr

© rr