Hasselt

Het perk voor kindergraven op Hasselts grootste begraafplaats Kruisveld is helemaal opgeknapt. De kiezels die tussen de graven zijn weggehaald, werden vervangen door gras en groen. “Wellicht is dit de meest emotionele plek op onze kerkhoven en daar wilden we omzichtig mee omspringen”, zegt schepen Laurence Libert (Open Vld).