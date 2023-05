Anderhalf uur op de tafel van de osteopaat, nadien tien uur lang “vaste slaap”. Meer had Remco Evenepoel na zijn dubbele valpartij van woensdag niet nodig om opnieuw in zijn rol te stappen als favoriet voor de Giro. Over blessures hoeven we al niet meer te praten. “Ik denk dat ik op dit moment de sterkste ben.”