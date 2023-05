Kamer pleit voor combiticket voor alle vormen van openbaar vervoer

De plenaire Kamer pleit voor een combiticket waarmee reizigers onbeperkt gebruik kunnen maken van bussen, trams en treinen van zowel de NMBS als De Lijn, de MIVB en TEC. Een voorstel van resolutie van Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke in die zin is donderdag goedgekeurd. Enkel N-VA en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming.

Volgens Vandenbroucke kan het voorstel het openbaar vervoer “eenvoudig, goedkoop en opnieuw aantrekkelijk maken”. Wie vandaag bijvoorbeeld vanuit Vlaanderen naar de Ardennen wil met het openbaar vervoer moet immers allicht gebruikmaken van een trein van de NMBS en een bus van de Waalse openbaarvervoersmaatschappij TEC, en mogelijk ook van een bus of tram van De Lijn. Dat is “nodeloos complex en bovendien zeer duur”, zegt het Vooruit-Kamerlid, wat maakt dat de wagen in dat geval voor veel gezinnen de goedkoopste optie is.

In zijn resolutie geeft de Kamer de federale regering de opdracht samen met de gewesten en de openbaarvervoersmaatschappijen te onderzoeken hoe ze een combiticket aan één, betaalbaar, tarief kunnen invoeren. Vandenbroucke verwijst naar gelijkaardige systemen in Duitsland en Oostenrijk.