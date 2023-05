Andy Murray is woest op umpire en krijgt uiteindelijk gelijk, maar géén punt: “Ze dachten dat ik valsspeelde”

Andy Murray ging er deze week meteen uit op het tennistoernooi van Rome, dat altijd gehouden wordt in de laatste rechte lijn richting Roland Garros. Hij verloor in drie sets van Fabio Fognini. Onderweg zorgde de Brit voor een controversieel moment.

Fognini won een rally met een knappe lob, maar Murray was het niet eens met de beslissing van de scheidsrechter. Hij ging in discussie met de umpire Mohamed Lahyani. Die zag de bal echter ook binnen en dus moest Murray afdruipen. Hoewel hij nog wel even zijn gelijk wilde halen. “Je weet dat je verkeerd bent, Mo. Je weet dat je verkeerd bent”, sneerde hij.

Terwijl het Italiaanse publiek de Brit uitfloot, kwam er een beeld op het grote scherm waaruit bleek dat de bal écht buiten was. Wat overigens geen gevolgen had, want van een officiële hawk-eye is geen sprake in Rome. “Een stadion vol Italianen die mij uitfluiten omdat ze denken dat ik probeer vals te spelen, gewoon omdat Mo de afdruk niet kon lezen. Schol, vriend”, sakkerde Murray.

Pegula out in ronde twee

De Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3) heeft donderdag al in de tweede ronde van het WTA 1.000-toernooi in Rome (gravel/3.572.618 euro) haar koffers moeten pakken.

Haar landgenote Taylor Townsend (WTA 168), die de hoofdtabel bereikte via de kwalificaties, versperde haar na 1 uur en 56 minuten met 6-2, 3-6 en 6-3 de weg.

Townsend riep in de openingsronde in de Italiaanse hoofdstad Ysaline Bonaventure nog een halt toe met 4-6, 6-1 en 7-5. In de derde ronde zal ze het opnemen tegen de Chinese Wang Xiyu (WTA 75). Haar overwinning tegen Pegula was overigens nog maar haar tweede ooit tegen een speelster uit de top tien.