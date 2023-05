Zowat 100.000 mensen kregen verkeerd voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte

“Het gaat om een technische fout bij een onderaannemer die verantwoordelijk is voor het drukken, in de omslag steken en verzenden van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA)”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, na een bericht van VRT NWS. “Daardoor zijn een aantal VVA’s verkeerd samengesteld.” Concreet kregen de belastingplichtigen een voorstel dat voor een andere persoon is bedoeld.

De betrokkenen - ongeveer 3 procent van diegenen die een VVA krijgen - zijn intussen geïdentificeerd, en de fout wordt rechtgezet. “Ze krijgen normaal vandaag/donderdag en morgen/vrijdag een nieuwe brief in de bus, met allereerst verontschuldigingen en met een nieuw, juist voorstel van vereenvoudigde aangifte”, aldus Adyns.

De woordvoerder benadrukt nog dat het om een technische fout gaat en dat Financiën nog steeds de juiste informatie heeft over de belastingplichtigen. Wil je zeker zijn dat je de juiste gegevens hebt gekregen, kan je via de website www.myminfin het correcte voorstel te zien.

Financiën verstuurt dit jaar zowat 3,9 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte, zo was eerder bekendgemaakt. Die gaan naar belastingplichtigen van wie de financiële situatie stabiel is, en van wie de FOD Financiën in principe alle fiscale gegevens kent. Zij krijgen dan een ingevulde aangifte samen met een simulatie van de berekening van hun belastingen. Het is wel de bedoeling dat de belastingplichtige het voorstel goed nakijkt. Als het juist is, moet hij niets meer doen.