Karel Foubert na nederlaag in openingsronde WK: “Heb mijn beste judo niet kunnen tonen”

Karel Foubert (IJF 66) was donderdag teleurgesteld na zijn nederlaag in de eerste ronde van het WK judo in Doha. De 24-jarige Waaslander nam aan zijn eerste WK deel. De Rus Mansur Lorsanov (IJF 58) was in de categorie tot 90 kg echter te sterk met een waza-ari.

“Ik keer ontgoocheld terug naar België”, zuchtte Foubert na zijn verlies. “Ik heb mijn beste judo niet kunnen tonen. Het ging niet zoals ik wou. Lorsanov was een stevige tegenstander. Ik wist dat het moeilijk zou zijn om hem te manoeuvreren. Het tactische plan klopte, maar op het einde van de kamp maakte ik een klein foutje en dat betaal ik cash met een waza-ari. Daarna was het heel moeilijk de situatie nog om te keren. Ik verwachtte meer van de kamp. Ik ga in de toekomst proberen minder passief te kampen, meer kleine aanvallen in te zetten. Ik begon met een open blik aan dit WK en was erg enthousiast om te tonen tot wat ik in staat was.”

Foubert hoopt snel terug te slaan. Zijn volgende afspraak is de Grand Prix Upper Austria in Linz, op 25 mei. “Ik blijf heel gemotiveerd”, ging hij verder. “Ik heb op dit WK geleerd dat ik niet ver van de top ben, maar ik moet nog enkele aanpassingen aan mijn judo doorvoeren om een medaillekandidaat te worden. Ik beschouw dit WK als een nieuwe ervaring. Ik wil mijn vooruitgang de komende maanden verderzetten.”