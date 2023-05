Huis in Ham onbewoonbaar door brandende batterij van fiets

Ham

Na een huisbrand in de Genenbemdestraat in Kwaadmechelen moeten de bewoners tijdelijk elders opgevangen worden. De brand dateert al van woensdag en werd even na 19 uur ontdekt. De batterij van een elektrische fiets die in de garage lag had door een defect vuur gevat. De bewoners raakten tijdig buiten en verwittigden de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle, maar de vrijgekomen rook kon zich verspreiden en had heel wat schade aangericht in het woongedeelte. Vanwege de roetschade werd het huis voorlopig onbewoonbaar verklaard. ppn