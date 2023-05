Eén op tien politieke journalisten werd ooit fysiek belaagd tijdens het werk

Een op de tien politieke journalisten werd al eens geslagen, geschopt of bespuugd tijdens het werk, of hun apparatuur werd beschadigd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen (UA) naar de relatie van journalisten met burgers en politici.

De onderzoeksgroep M²P (Media, Middenveld & Politiek) van de UA stuurde een enquête uit naar de bijna 400 politieke journalisten die lid zijn Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ). Daarvan nam 47 procent deel.

Een tiende meldde dat ze ooit fysiek belaagd werden of dat hun apparatuur beschadigd werd. Een kwart van de journalisten werd ooit al juridisch afgedreigd en in 15 procent van de gevallen deed iemand een poging om hen om te kopen.

Eventuele agressie is hoofdzakelijk verbaal. Zo werd ruim de helft van de politieke journalisten ooit al online of offline uitgescholden. Ruwweg 38 procent werd systematisch lastiggevallen door anonieme accounts, waarbij 22 procent zelfs over stalking spreekt. Hoewel online belaging meestal uit anonieme hoek komt, hadden respondenten ook al te maken met intimidatie van gewone burgers (62 procent) en politici of hun medewerkers (14 procent).

Meer vrouwelijke dan mannelijke journalisten worden het doelwit van online schelden (+14 procent). Offline is dat verschil 10 procent. Zo’n 37 procent heeft ooit ongewenste seksuele berichten ontvangen tegenover 5 procent van de mannelijke collega’s. Poging tot omkoping en strafrechtelijke vervolging komen dan weer vaker voor bij mannen (respectievelijk +11 procent en +13 procent).

“Bedreigingen en agressie ten aanzien van journalisten zijn wereldwijd schering en inslag”, schrijft M²P. Dat gebeurt “niet enkel in (semi)autoritaire regimes, maar ook steeds vaker in westerse democratieën”. Volgens de onderzoekers vormt dat een ernstige bedreiging voor de democratie in ons land, dat onlangs nog twaalf plaatsen zakte in de wereldranglijst van de persvrijheid, naar plaats 23. Daardoor staat België lager dan onder meer Jamaica en Namibië.