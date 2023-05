De Zweed Simon Forsström is de eerste leider op Soudal Open 2023, Thomas Detry is beste Belg: “Een goed begin”

De openingsdag van het Soudal Open, de Belgische manche van de DP World Tour, leverde de Zweed Simon Forsström als leider op en dit met 64 slagen (-7). In zijn spoor volgen vier golfspelers met -6. Bij de Belgen staat Thomas Detry er met een veertiende plaats (-4) het best voor.

De leider na de eerste dag van het Soudal Open heet Simon Forsström. De 34-jarige Zweed uit Stockholm leverde een bogey-vrije kaart in van 64 slagen (-7). Op hole 1, 4, 7, 8, 11, 12 en 13 putte de rookie op de DP World Tour birdies weg. De tweede plaats wordt gedeeld door vier golfers: de Engelsen James Morrison en Andrew Wilson, de Duitser Marcel Siem en de Deen Jens Dantorp. Op de zesde plaats is het drummen met maar liefst acht spelers met een totaal van 66 strokes, ofte -5.

Thomas Detry volg daarna en deed zijn naam van beste geplaatste landgenoot op de wereldranglijst alle eer aan. De 30-jarige Brusselaar maakte zijn openingsronde vol in 67 slagen (-4) na vijf birdies (hole 11, 14, 16, 17 en 5) en een eenzame bogey (hole 12). “Het was een saaie ronde”, was het oordeel van Thomas Detry die op een gedeelde veertiende plaats staat. “Mijn slagen naar de green waren niet scherp genoeg. Anders zat er zeker een lagere score in. Toch is dit een goed begin om verder op te bouwen”, aldus Detry.

Nerveuze Colsaerts

Als tweede in de ranglijst van landgenoten delen Nicolas Colsaerts en Kristof Ulenaers de 57ste plaats. De 40-jarige Brusselaar telde op zijn eerste dag op de baan van Rinkven International 70 slagen na drie birdies (hole 2, 5 en 16) en twee bogeys (holes 7 en 17). “Ondanks alles was het een degelijke ronde”, deelde Nicolas Colsaerts mee. “In het begin was ik nerveus. Eenmaal dat kwijt mag ik helemaal niet klagen. Enkel de putts vielen niet zo als de voorbije weken”, sloot Colsaerts af die ondanks diverse geruchten geen dj-boot zal geven op zaterdagavond op de Par-Tee van het Soudal Open.

Van de mindere bekende landgenoten leverde Kristof Ulenaers de beste score met 70 slagen (-1) en staat net als Colsaerts op de 57ste positie. “Mijn spel zat vandaag echt goed”, zei Kristof Ulenaers (24) bij binnenkomst van zijn ronde. “Als mijn putting vandaag fatsoenlijk zat dan staan we van boven mee te draaien. Nu morgen hetzelfde golf spelen en een paar puttjes die wel vallen en we halen vlotjes het weekend”, aldus de Limburger.

Stand na de eerste ronde:

1. Simon Forsström (Den) 64 (-7)2. James Morrison (Eng) 65 (-6) Marcel Siem (Dui) Andrew Wilson (Eng) Jens Dantorp (Zwe)

6. Frederic Lacroix (Fra) 66 (-5) Alejandro Del Rey (Spa)Jeong Weon Ko (Fra)Ryo Hisatsune (Jap) Félix Mory (Fra) Soren Kjeldsen (Nor) Marcus Kinhult (Zwe) Alexander Björk (Zwe))

Belgen :

14. Thomas Detry 67 (-4)57. Nicolas Colsaerts 70 (-1) Kristof Ulenaers75. Kevin Hesbois 71 (par) Alan De Bondt Jarno TollenaireJames Skeet99. Charles Roeland 72 (par)117. Yente Van Doren 73 (+2)135. Jean De Wouters 74 (+3)147. Nathan Cossement 76 (+5)152. James Meyer De Beco 77 (+6)155. Christopher Mivis 78 (+7)156. Hugo Duqaine 89 (+18)