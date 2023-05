Manneken Pis krijgt Gustaph make-over om zanger succes te wensen op Songfestival: “Dat méén je niet!”

Het is bijna zover: donderdagavond mag Gustaph ‘Because of you’ zingen in de tweede halve finale van het Songfestival. Heel het land leeft met hem mee, zélfs Manneken Pis want die kreeg voor de gelegenheid een make-over. “Hij draagt zelfs hetzelfde hoedje!”, klinkt het enthousiast bij de zanger. Of het ook effectief geluk brengt, dat weten we vanavond laat.