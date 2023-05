Geen vergunning voor nieuwe hal, maar Tectum Achel is wel klaar met het sportieve huiswerk

LEES OOK. Voorlopig geen vergunning voor nieuwe sporthal De Koekoek in Achel

“Graag hadden we het seizoen 2024-2025 op gang gemept in de langverwachte nieuwe sporthal. Maar ik vrees dat we die droom, hopelijk enkel tijdelijk, moeten opbergen”, vertelt nieuwe voorzitter Ben Schuurmans. “Dit hebben we jammer genoeg niet in de hand. We focussen ons dus op datgene waar we wel vat op hebben.”

Zoals het sportieve. Met het aantrekken van Schroeven, Bouvier, Schmidgall, Rata, Goralik en Drahonovsky is het huiswerk zo goed als af. Al blijven de Noord-Limburgers de markt natuurlijk nauwgezet in de gaten houden. “Kwalitatief hebben we nu de beste kern sinds onze promotie naar de Liga zes jaar geleden”, aldus Schuurmans. “Of dit nu betekent dat we het klassement zullen bestormen laat ik wel nog in het midden. We weten immers niet welke transfers de concurrentie nog allemaal gaat realiseren. Ons doel is een plaats in de top zes, zodat we kunnen meedingen in de Champions Play-Offs.”