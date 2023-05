Man verkent vervallen landhuis waar moeder en dochter 90 jaar geleden werden vermoord

Een urban explorer voelde zich “voortdurend bekeken” toen hij in april rondliep in La Casa de Aramberri, in de Mexicaanse stad Monterrey. Het landhuis was ooit de thuis van een steenrijk gezin, maar staat al jaren te verkrotten. De legende van het huis wordt echter nog steeds verteld en het zou er ook spoken. En dat kan Jose Flores (23) beamen na zijn verkenningstocht in het Huis van Aramberri: “Je voelt je er nooit echt alleen.”

De reden waarom het huis te boek staat als spookhuis en een van de engste plekken ter wereld, is omdat er 90 jaar geleden gruwelijke moorden zouden zijn gepleegd. Volgens de verhalen die nog steeds worden verteld door de omwonenden en ook al uitvoerig in de Mexicaanse media verschenen, woonde er in de jaren dertig een steenrijke man. Delfino Montemayor was getrouwd met Florinda en had een dochtertje, die Antonieta heette. Maar de rijkdom van de familie wekte afgunst op en op 5 april 1933 drongen drie mannen binnen toen Montemayor uit werken was.

De indringers waren op zoek naar een kist die volgens hen tot de rand gevuld was met zilver en goud. Toen ze hun buit niet konden vinden, martelden ze de moeder en dochter in de hoop dat ze de bergplaats van de schat zouden prijsgeven. De twee vrouwen werden gefolterd, verkracht en uiteindelijk gruwelijk vermoord in de eetkamer. Delfino Montemayor ontdekte de lichamen van zijn vrouw en dochter toen hij terug thuiskwam. Na de lugubere vondst, had men het over de “bloederigste, wreedste misdaad” die ooit had plaatsgevonden in de stad en omstreken.

“Dood me niet, Gabriël”

De lokale politie tastte volledig in het duister en vond geen aanwijzingen. Volgens hun onderzoek waren er geen sporen van inbraak en ze vonden ook geen enkele getuige. Althans geen menselijke getuigen. Want de onbekende daders hadden één ding over het hoofd gezien: de papegaai die het gezin als huisdier hield. Het slimme dier begon plots zinnen te herhalen die de slachtoffers vlak voor hun dood hadden geroepen. “Dood me niet, Gabriël”, kwetterde het dier. “Alsjeblieft, Gabriël.”

Zo kwam Gabriël Montemayor, de neef van de rijke huiseigenaar, in het vizier van de autoriteiten. De man werd ondervraagd en gaf de gruwelijke moorden al snel toe. Hij had de roofmoord samen met zijn twee broers, Fernando en Heliodoro, en nog twee andere handlangers beraamd. De drie werden gearresteerd, ontsnapten uit de gevangenis, maar werden in de woestijn doodgeschoten door de politie. De daders zijn dus al lang dood, maar de vrouwen die ze hebben vermoord, hebben nog steeds geen rust gevonden. Volgens de mensen die in de buurt van La Casa de Aramberri, dwalen hun geesten nog steeds rond in de eetkamer waar ze zo gruwelijk aan hun einde kwamen.

90 jaar later, drukt die geschiedenis nog steeds zijn stempel op het huis. Twee andere gezinnen woonden nog in het huis, maar door de “paranormale activiteit” hielden ze het niet lang uit en staat het huis al tientallen jaren leeg. De vervallen villa zou de voorbije jaren gebruikt zijn om “bizarre, satanistische rituelen” uit te voeren, en er zouden dierenkoppen zijn aangetroffen. “Duivelaanbidders komen hierheen omdat er een negatieve vibe hangt”, aldus Jose, wiens video van het huis al miljoenen keren werd bekeken. “Het is een indrukwekkende, maar griezelige plek.”

