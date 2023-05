Zo snel mogelijk een parcours afleggen op basis van een kaart. Dat is kort samengevat wat Yannick Michiels (l.) en co doen. — © Joren De Weerdt

Hasselt is van 27 tot en met 31 augustus 2025 gaststad voor het Europees kampioenschap orienteering of oriëntatielopen. Ongeveer duizend deelnemers uit een veertigtal landen zullen naar Hasselt afzakken. Onder hen Yannick Michiels voor wie de binnenstad vanaf nu verboden terrein is. “Anders riskeer ik diskwalificatie.”