Sluit Lommel SK relegation play-offs af als nummer één?

De selectie van Steve Bould kan maar beter winnen, want in geval van een gelijkspel én winst van Deinze kan het bij een gelijke stand nog een complex gegeven worden. Er rijzen daarnaast veel sportieve vragen over de toekomst van de vele huurlingen van zusterclubs en spelers die einde contract zijn, maar daarover kwam tot dusver nog geen witte rook. Scheidsrechter van dienst is Tom Stevens. De politieagent maakte zich half oktober onpopulair na een onterechte strafschop - de overtreding gebeurde buiten het strafschopgebied - tegen Club NXT (3-4). Maandag om 18 uur wordt het 90ste jubileumseizoen afgesloten met een oefenwedstrijd tegen de belofteploeg van moederclub Manchester City.

Lemoine geschorst De vertrekkende Laurent Lemoine is geschorst na zijn rode kaart tegen Dender. Juho Talvitie keert terug uit schorsing.Selectie: De Busser, Ivezic, Aguilar, Talvitie, Tolinsson, Nizet, Monjonell, Amankwah, Thordarson, De Grand, Henkens, Metinho, Granell, Pierrot, Vancsa, Ostrc, Mijovic, Nieki, Martinez, Fatah, Kadiri en Cauê.