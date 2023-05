Frans gerecht wil correctioneel proces voor ex-president Sarkozy in Libië-affaire

In Frankrijk heeft het Franse nationaal financieel parket (PNF) een correctioneel proces geëist tegen Nicolas Sarkozy in de zaak naar de vermoedelijke Libische financiering van zijn presidentscampagne in 2007. Dat heeft persbureau AFP donderdag vernomen.

Volgens de bron vraagt de PNF dat het voormalige staatshoofd, die de feiten betwist, wordt berecht voor passieve corruptie, criminele associatie, illegale financiering van verkiezingscampagnes en het verzwijgen van verduistering van Libische overheidsgelden. Naast Sarkozy eist het PNF ook voor twaalf andere betrokkenen een correctioneel proces.

De uiteindelijke beslissing over een proces ligt bij de onderzoeksrechters. Die hebben na een jarenlang onderzoek een reeks aanwijzingen verzameld die de these staven dat de verkiezingsoverwinning van Sarkozy in 2007 behaald werd met geld van het regime van de overleden Libische dictator Moammar al-Kadhafi.

Sarkozy zelf bleef altijd beweren dat hij het slachtoffer is van een samenzwering. De Libië-affaire is niet de enige zaak die de ex-president achtervolgt. Zo spreekt het Parijse hof van beroep zich komende week uit in de zaak ‘affaires des écoutes’ en wordt hij in november in hoger beroep berecht in de zaak Bygmalion.