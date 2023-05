Eén dode nabij Tel Aviv door Palestijnse raketaanval

In de stad Rehovot, nabij Tel Aviv, is donderdag een man gedood door een Palestijnse raket. Dat heeft de Israëlische politie meegedeeld. Het is de eerste Israëlische dode sinds de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook dinsdag werden hernomen.

De raket raakte een appartementsgebouw in de stad Rehovot, in de buurt van Tel Aviv. Er zijn ook twee mensen gewond geraakt bij de inslag, zegt de politie nog.

Volgens lokale bronnen in de Gazastrook zijn de raketaanvallen een antwoord op de Israëlische luchtaanvallen van de voorbije dagen. In de nacht van maandag op dinsdag had het Israëlische leger verschillende aanvallen uitgevoerd, waarbij hooggeplaatste leden van de Palestijnse militante beweging Islamitische Jihad werden geviseerd. Sindsdien zijn in het Palestijnse gebied 28 mensen gedood en meer dan 80 gewond geraakt. Ten minste 17 van de doden waren burgers, volgens Palestijnse bronnen.

In een reactie hebben Palestijnse militanten volgens het Israëlische leger meer dan 540 raketten op Israël afgevuurd. Ongeveer 390 daarvan gingen de grens over.