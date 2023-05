Voor Brevin Pritzl is het met Leuven Bears hard ontwaken in BNXT play-offs: “We werden pas wakker toen het kalf al verdronken was”

Vrijdagavond speelt Leuven Bears in Aalst de BNXT Play-offs, nu het door Mechelen uit de nationale play-offs is geknikkerd. Op maandag volgt in de Sportoase de return. Leuven hoopt tegen Okapi Aalst opnieuw de winnende vorm te pakken te krijgen.

Vorig seizoen had Mechelen Leuven de weg in de nationale play-offs al eens versperd. Casteels droomde er toen van de finale tegen Oostende te spelen, maar Loubry en co. staken daar in de halve finales een stokje voor en het bleef bij dromen. In de perszaal sloeg een aangeslagen Casteels toen een spelstrategisch mea culpa. Ook nu weer vond Bears een sterker Mechelen op zijn pad dat naar het treffen met Oostende moest leiden, dus gaat Bears – nadat het gouden ticket voor de nationale play-offs (dankzij de zesde plaats) al snel een retourtje BNXT Play-offs werd – in het Forum op zoek naar eerherstel tegen de ploeg die tweede eindigde in Elite Silver. Een meer haalbare kaart wellicht.

Leuvense uitblinker van de verloren veldslag in Mechelen was Brevin Pritzl, die een score van 32 punten liet optekenen. De viriele shooting guard, die eerder in Servië en Denemarken aan de slag was, maakt samen met Kevaughn Allen het duo uit dat bij Leuven voor de driepunters moet zorgen.

Brevin, jouw ‘bommen’ gingen vlot door het netje tegen Mechelen, ondanks het verlies. Kan je je voldoende oppeppen voor het duel tegen Aalst?

“We toonden te laat waartoe we in staat waren in Mechelen. Toen het kalf al verdronken was, begonnen we te ontwaken. Dat kan niet op dit niveau. We hebben het onszelf onmogelijk gemaakt. In de Sportoase deden we het wel op alle vlakken goed. We grepen Mechelen toen meteen bij de keel. Waarom het in Mechelen niet lukte een tweede zege te vinden, was omdat we de feiten achterna holden. Eind derde quarter kwamen we terug op een zestal punten. Te laat, want in het vierde quarter gaf een totaalbasket brengend Mechelen nog eens plankgas. We zaten al tot ons middel in het drijfzand. Hoe meer je dan wroet, hoe verder je zakt.”

Waarin verschil jij van Kevaughn Allen, die andere Leuvense shooting guard?

“Laat me eerst dit zeggen: ik heb in Kevaughn een ideale teammaat gevonden voor de tandem die wij wensen te zijn. Hij heeft weliswaar een patent op dat pijlsnelle uitbreken. Kevaughn is aalvlug en kan via de fast break voor punten zorgen. Ik heb dat hazeloopje niet in mijn spel. Ik moet het meer hebben van mijn driepunters en mijn positiespel an sich.”

Je scoorde tegen Mechelen 32 punten, ondanks de nederlaag. Ook tegen Aalst scoorde je al eens 30 punten in het nationale luik net na Nieuwjaar. Mogen we je in het Forum opnieuw aan het kanon verwachten?

“Eens ik op dreef kom, scoor ik vrij makkelijk. Maar de wedstrijden verschillen, natuurlijk. Dertig scoren als je ploeg aan de winnende hand is, is compleet anders dan dertig scoren als je ploeg op achtervolgen is aangewezen. We zien wel met welke grinta Aalst met ons de degens kruist.”

John Fulkerson verlengde reeds voor volgend seizoen. Hoe zit het met jou?

“Kan ik nog niet zeggen. Dat is voor mij een weet en voor jou een vraag. Ik ben hier alleszins graag in Leuven en voel me gerespecteerd door coach en crew.” (knipoogt)