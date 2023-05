Ze heeft de touwtjes graag in eigen handen, maar voor haar rol in ‘Knokke off’ moest Pommelien Thijs (22) voor één keer alles lossen. In de nieuwe fictiereeks, vanaf 12 mei op VRT MAX, gaat een groep twintigers een schijnbaar onbezonnen zomer tegemoet, maar niets is wat het lijkt in het mondaine Knokke.