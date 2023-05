Siebe Blondelle sluit vrijdag zijn profcarrière als speler af bij SK Deinze: “Ik wil als coach in de voetballerij actief blijven”

SK Deinze sluit vrijdag de Relegation play-offs af met een thuiswedstrijd tegen FCV Dender. De laatste opdracht in deze campagne staat ook bij SK Deinze in het teken van enkele huldigingen. Gaëtan Hendrickx wordt door supportersclub De Blussers in de bloemen gezet als meest verdienstelijke speler van voorbije seizoen. De aanvoerder van SK Deinze ging in dit referendum Alessio Staelens, doelman Nacho Miras en Jellert Van Landschoot vooraf.

De slotmatch van Deinze heeft op sportief vlak nog belang. De Tigers tellen in de Relegation play-offs twee punten minder dan Lommel SK, dat het bezoek krijgt van SL16. Bij een zege van Deinze en puntenverlies van de leider steken de Oost-Vlamingen de eindwinst in de play-offs op zak. Coach Marc Grosjean kan opnieuw een beroep doen op Teo Quintero, die tegen Jong Genk geblesseerd moest afzeggen. Steve De Ridder onderging dinsdag een operatieve ingreep aan de enkel en is drie tot vier maanden buiten strijd.

Siebe Blondelle revalideert dan weer van een operatie aan zijn rug na een hernia. Deze 37-jarige verdediger uit Oostkamp is bij Deinze aan zijn derde seizoen toe, maar stopt met voetballen na de match tegen Dender. Hij wil in de voetballerij blijven en ambieert een job als (assistent)-coach. Hij stond in de voorbije twee jaar mee in voor de begeleiding van de beloften van Deinze. De gesprekken tussen de directie en Blondelle zijn aan de gang om hem eventueel bij de club te houden. Hij is ook lid van de Sporta-federatie om sporters in alle facetten te ondersteunen. “Ik heb bij Deinze een mooie periode beleefd”, blikt Blondelle terug. “Ik tekende hier in 2020 een overeenkomst met de toenmalige voorzitter Denijs Van De Weghe. Het was zijn ambitie om een nieuw stadion te bouwen en naar de Jupiler Pro League te promoveren. Het is jammer dat we niet in die opzet zijn geslaagd. We hadden het dit seizoen ver kunnen schoppen, maar begonnen met een achterstand aan de competitie. Het is pas na de trainerswissel dat de ploeg naar zijn beste niveau is toegegroeid.”

Diploma

“Ik stop zeker als speler”, bevestigt Blondelle. “Ik had gehoopt om nog één jaar op het hoogste niveau te voetballen, maar ik zal pas binnen een drietal maanden hersteld zijn van mijn operatie. Ik denk er niet aan om nog te voetballen. Ik heb al heel wat opleidingen gevolgd om coach te worden, maar ben nog niet in het bezit van een Pro License-diploma. Je mag immers niet aan die cursus deelnemen op het moment dat je nog speler bent. Het is de bedoeling om me hiervoor zo snel mogelijk in te schrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.”

Mooie momenten

“Ik heb in mijn carrière veel mooie en mindere leuke momenten beleefd”, blikt de centrale verdediger terug. “Ik ben gepromoveerd met RAEC Bergen en AS Eupen, maar degradeerde ook met FCV Dender onder coach Johan Boskamp. Ik heb onder meer met Eupen en Waasland-Beveren vaak tegen de degradatie moeten knokken. Indien het goede afliep, stond die vreugde-uitbarsting bijna gelijk met het behalen van een titel. Ik vergeet ook mijn eerste match in een eerste ploeg niet. Ik scoorde als 19-jarige met Vitesse tegen Roda JC, maar keek ook tegen een rode kaart aan.”