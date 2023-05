Jongeman krijgt kogel in de knie na bendegeweld in Anderlecht

Afgelopen nacht is een jongeman gewond geraakt na een schietpartij aan het metrostation Aumale in Anderlecht, waarbij hij een kogel in de knie kreeg. De schietpartij kwam er na een ruzie tussen twee jongerenbendes.

Afgelopen nacht was het heel onrustig aan het metrostation Aumale in Anderlecht. Groepen jongeren troepten samen en er was een kat-en-muisspel met de politie. Alles leek gekalmeerd, maar om twee uur was er een schietpartij. Een schutter opende vanuit een auto het vuur op een andere auto. In dat tweede voertuig zat een jongeman die een kogel in de knie kreeg. Twee vrienden hebben het slachtoffer aan het ziekenhuis Saint-Pierre afgezet en hebben zich dan aangegeven in een naburige politiezone.

De oorzaak van de schietpartij zou een rivaliteit tussen twee bendes zijn. “Op dit eigenste moment is het opnieuw onrustig in de omgeving”, zo bevestigt Sarah Frederickx van de politie Brussel-Zuid. “Er is een verhoogde politieaanwezigheid.”