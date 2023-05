Tom ‘Spier’ schuldig aan oudermoord: “Onvoorstelbaar zinloze en onmenselijke daad”

De assisenjury in Brugge heeft Tom ‘Spier’ (59) donderdag schuldig verklaard aan oudermoord op zijn vader, Frans Debaillie (90). “Hij ging bewust over tot een onvoorstelbaar zinloze en onmenselijke gewelddaad die zijn vader het leven kostte.”

Nadat er een paar uur door de advocaten van de burgerlijke partijen en aanklager Francis Clarysse stevig op hem werd ingebeukt, kreeg Tom Debaillie (59) woensdagmiddag van voorzitter Antoon Boyen zelf het laatste woord. “Ik zal het zeer kort houden”, zei hij. “Ik heb zéér veel spijt van op een gruwelijke wijze een goeie mens, bovendien mijn beste vriend, gedood te hebben.”

Bij zijn laatste woorden begon de ex-bodybuilder te snikken. Net daarvoor had zijn advocaat Kris Vincke de jury tijdens een kort pleidooi duidelijk gemaakt dat ze de beschuldiging oudermoord niet betwisten. Daarop staan straffen tot levenslange opsluiting. “We gaan niet verhullen dat Frans Debaillie een afgrijselijke dood is gestorven.” De strafpleiter gelooft zijn cliënt wel dat hij zich nog maar weinig herinnert van die fatale avond, drie jaar geleden. “Ik heb Tom gewaarschuwd dat het niet goed zou komen met een black-out op assisen. (zijn uitleg tot op vandaag, red.) Dat hij daar goed over moest nadenken. Maar hij is altijd blijven zeggen dat hij zich die ene slag herinnert, maar daarna het licht uitging. Ik kan mij inbeelden dat, als je in een razernij komt, die film weggaat.”

Kris Vincke, de advocaat van Tom Debaillie. — © BELGA

De raadslieden van onder meer de zussen van Tom Debaillie haalden ’s ochtends keihard uit naar beschuldigde. Volgens advocaat Sarah Leysen genoot Debaillie ervan om lange tijd Führer te spelen over zijn vader, toen ze samen op zijn oude dag in het Kortrijkse kasteel Hoog Mosscher woonden. “De kasteelheer werd letterlijk tot slaaf gemaakt. Hij heeft zijn vader gereduceerd tot een weerloze man.” Advocaat Anke Platteau ging daarop door. “Frans Debaillie is een vreselijke dood gestorven, maar de terreur die eraan voorafging, was minstens even erg.”

Strafpleiter Luc Arnou zegt dat Tom Debaillie in die tijd alleen maar aan geld en het kasteel dacht. “Er was maar één koning in dat kasteel. En wat heeft een koning nodig? Een schatkist. Zelf zat hij al op miljoenen, maar hij wilde ook de schatkist van zijn vader hebben.”

De advocaten van de nabestaanden. — © BELGA

Uiteraard werd ook lang stilgestaan bij de vele slagen en stampen die het slachtoffer kreeg. “Frans had 50 verwondingen, en 27 breuken”, zei Arnou. “Een orgie van geweld. Tom heeft zijn vader eerst mentaal gebroken, dan letterlijk. Kapotgeslagen, is hij.” Advocaat Jan Leysen verhief zijn stem nog luider dan Luc Arnou. “Je mag dan wel het lichaam hebben van een kathedraal, en je bent intelligent met je onderscheiding, maar je bent te láf om je verantwoordelijkheid te nemen”, sneerde hij.

Leysen stapte ook naar de overtuigingsstukken uit het dossier, vooraan de rechtbank. “Wat ligt hier bijna altijd? Een wapen. Maar in dit dossier ziet u geen wapen. Daar zit het wapen. (wijzend naar Tom Debaillie, red.) Zijn handen, en zijn voeten. Hij is een levend wapen.”

Nadat de jury zich meer dan twee uur terugtrok kwam er een verdict. Zoals verwacht werd Tom Debaillie schuldig verklaard aan oudermoord. Volgens het arrest ging hij bewust en opzettelijk over tot een “onvoorstelbaar zinloze” en “onmenselijke gewelddaad”, die zijn vader het leven kostte. “Wetende dat zijn handelswijze het slachtoffer fataal geweest moest worden”, klonk het.

Vrijdag wordt gepleit over de strafmaat. Advocaat Kris Vincke kondigde alvast aan dat dit debat een pak langer zal duren.