Palestijnen herdenken door Israël gedode Al Jazeera-journaliste

Een jaar nadat de in de Arabische wereld bekende Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh tijdens een Israëlische militaire operatie in het hoofd werd geschoten, wordt ze donderdag herdacht. Op verschillende plaatsen in de Westelijke Jordaanoever werden plechtigheden georganiseerd. Zo werd in Ramallah de eerste steen gelegd voor een museum gewijd aan de journaliste.

Bij de eerstesteenlegging noemde de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh haar een “journaliste die de hoop en wensen van het Palestijnse volk overbracht”.

De dood van de Palestijnse, die ook de Amerikaanse nationaliteit had, leidde tot forse internationale kritiek op Israël. Eigen onderzoek door het Israëlische leger besloot dat de schoten niet duidelijk konden worden toegeschreven, maar dat ze “zeer waarschijnlijk” per ongeluk door een Israëlische soldaat waren afgevuurd. Er werd geen strafrechtelijk onderzoek geopend.

Het Committee to Protect Journalists stelt in een bericht naar aanleiding van deze verjaardag dat de dood van Abu Akleh “geen geïsoleerd geval” was. De ngo wijst erop dat op goed twintig jaar tijd 20 journalisten werded gedood door het Israëlische leger. “Maar nooit werd iemand aangeklaagd of verantwoordelijk gehouden”, klinkt het. Meer dan de helft van de doden was “duidelijk herkenbaar als mediavertegenwoordiger”. Ook Akleh droeg beschermende kleding en was te herkennen als journalist.

Het Israëlische leger liet weten “elke vorm van geweld op burgers, ook journalisten”, te betreuren. Elke beschuldiging van “onwettig geweld” zou grondig worden onderzocht.