Tien maanden cel met uitstel voor zeventiger uit Rotselaar die vriendinnen van kleindochter aanrandde

De Leuvense correctionele rechtbank heeft een zeventiger uit Rotselaar veroordeeld tot tien maanden cel nadat hij twee vriendinnen van zijn kleindochter, waarvan één minderjarig was, aanrandde. De twee kwamen voor de paarden van hun vriendin zorgen, maar werden in afgesloten ruimtes betast en gekust.

In maart 2021 vertelde het eerste slachtoffer, op het moment van de feiten 15 jaar oud, aan haar ouders waarom ze niet meer de paarden van haar vriendin ging verzorgen. De grootvader, Franciscus W. (76) had haar op 1 oktober 2020 gekust en geprobeerd om zijn tong in haar mond te steken. W. was de zomer ervoor ook al begonnen met haar te knuffelen en aan te raken onder haar T-shirt.

Een andere vriendin, die 18 was op het moment van de feiten, maakte in januari 2021 iets gelijkaardigs mee. De zeventiger had haar toen, ondanks een mondmasker, proberen te kussen. Wanneer ze aangaf dat niet te appreciëren, had de man beloofd haar “niet meer te knuffelen”. Twee maanden later herviel de man toch en kuste haar opnieuw op de mond. Daarna keerde het meisje niet meer terug naar de paarden.

W. stelde in zijn verhoor dat hij “niet wilde beweren” het niet gedaan te hebben, maar kon zich niets herinneren van dergelijke handelingen bij beide meisjes. Bij psychiatrisch onderzoek werd vastgesteld dat de man een “dominante” persoonlijkheid had, met rigide ideeën. De man zal onder zijn voorwaarden therapeutische begeleiding moeten volgen en mag ook geen contact opnemen met de slachtoffers. Aan die slachtoffers moet hij 2.500 euro schadevergoeding.