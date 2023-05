De oudste bridgespeler van het land en elke dag op Facebook: Marcel wordt 101

Wie met Marcel Coosemans (101) wil praten, heeft twee opties: samen met hem een Scotch gaan drinken in het Theatercafé of een potje gaan bridgen in het dienstencentrum Hogevijf. De Hasselaar mocht donderdag 101 kaarsjes uitblazen.

Marcel is wellicht de oudste bridgespeler van ons land. Hij is dan ook nog in uitstekende doen, zowel fysiek als mentaal. Behalve met bridgen en een Scotchke drinken, is hij ook nog elke dag bezig op de computer, vooral op Facebook. Op 11 mei mocht de Hasselaar 101 kaarsjes uitblazen.

Als zoon van een rijkswachter groeide Marcel op in Leuven. Na zijn schooltijd ging hij aan de slag als ambtenaar bij het Ministerie van landbouw. “In de trein naar Brussel ben ik verliefd geworden op een medereizigster, Ivonne Cauwberghs”, lacht Marcel. “Na ons huwelijk werd ik gerant in de vestiging van schoenwinkel Bata in Anderlecht. Toen die een nieuwe vestiging opstartte in Hasselt, zijn we naar de Limburgse hoofdstad verhuisd.”

© raru

Verre reizen

Niet lang daarna startte Marcel zijn eigen schoenenzaak op. “MACO Shoe in de Demerstraat”, vertelt hij. “We waren zes dagen per week open van 9 tot 19 uur en ook zondagvoormiddag waren we open. Veel vrije tijd was er dus niet. Maar we hebben toch veel gereisd, met de auto door zowat heel Europa en verder naar Thailand, de VS en meer dan 10 keer naar Tenerife.”

Toen Ivonne in 2006 bij een val van de trap overleed, bleef Marcel in hun appartement wonen. Daar woont hij nog steeds. Twee keer per week legt hij de 500 meter van zijn huis naar het dienstencentrum te voet af. Aan de bridgetafel belandde Marcel pas op zijn 70ste. “Twee keer per week ga ik spelen”, vertelt hij. “Sinds kort gaat mijn zoon Joël mee. Wie de beste is? Ik natuurlijk Maar hij is ook nog maar een beginneling.”