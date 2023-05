Remco Evenepoel stelt de Belgen gerust na ongeschonden dagje in de Giro: “Ik heb goed kunnen losrijden”

Remco Evenepoel lijkt weinig last te ondervinden van zijn valpartijen woensdag. Althans, dat vertelde de wereldkampioen na een relatief rustige zesde etappe in de Giro.

“Het was een snelle etappe, maar ik heb altijd goed mee vooraan gezeten in de afdalingen. De ploeg heeft heel goed werk geleverd en ik ben veilig binnen kunnen komen. Dus: top hé”, aldus Evenepoel na de rit die gewonnen werd door Mads Pedersen. Of ik nog naweeën heb na mijn valpartijen? Ja, een stijf been maar ik ben niet gelost. Dat is al goed.” (lacht)

En morgen, de beruchte tweede dag na een val? “Die zal er niet komen. Het zal wel oké zijn. Ik heb veel minder pijn en het is oppervlakkig. Ik heb een lange schuiver gemaakt, dus het zal wel in orde zijn. Ik heb vandaag goed kunnen losrijden”, klinkt het.