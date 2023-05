Zandstormen, 52 graden en bloed in urine: zo loopt Erik helse Marathon des Sables uit

Voor zijn vertrek naar Marokko verklaarde Erik Vroonen in onze krant klaar te zijn voor de zware ultraloop in de Sahara-woestijn, in totaal 250 km. “De obstakels waren op voorhand wel bekend, maar het was toch wel intens”, vertelt de Voerenaar nu. “Zoals de warmte uiteraard. Door de ramadan was de start drie weken later dan normaal gepland, in een veel warmere periode. Het was dan ook de tweede warmste editie ooit. Op de tweede dag was het aan het tweede checkpoint - nog niet het heetste moment van de dag - meer dan 52 graden in de zon.”

“Zonder een pet met nekbescherming en zonnecrème kom je dus niet ver. Je moet ook zien dat je op tijd van checkpoint naar checkpoint raakt met een beperkt aantal liter water. De organisatie voorziet wel extra water, maar door de dag is dat 40 graden warm. Je kan eigenlijk pas ’s avonds bijdrinken als het afkoelt.”

Ook verwacht, maar onderschat: zandstormen. “De eerste twee dagen kregen we er een paar over ons heen in het basiskamp”, zegt Erik. “Je weet wel dat het komt, maar als je daar middenin zit, staat het leven stil. Je zit in een gammel tentje en kunt geen kant op. Je moet dat gewoon uitzitten en te allen tijde zorgen dat je materiaal goed vastzit en je voedsel goed beschermd is. Want het ene moment is het mooi helder, maar 5 minuten later kan de hel losbreken.”

© rr

Hittegolf

“Die eerste drie dagen, met telkens etappes van zo’n 30 km, heb ik goed overleefd”, vertelt Erik. “Ik zag veel deelnemers rond mij die last hadden, maar ik niet. Ik had me ook goed voorbereid op de warmte in een infraroodcabine. Daardoor heb ik echt kunnen genieten van het landschap, maar vooral van de mensen die ik er tegenkwam, vanuit alle hoeken van de hele wereld. Ik heb met Jan en alleman gebabbeld.”

Maar op het einde van dag drie beginnen de afstand en de warmte hun tol te eisen en dat op de vooravond van de zwaarste tocht. “Plots kon ik niet meer eten zoals ik wilde en ook drinken werd moeilijk, het water was gewoon te warm”, zegt Erik. “Voor de langste etappe, een tocht van 90 km, werd ook nog eens een hittegolf voorspeld, dus nog warmer dan de dagen ervoor. Ik belandde echt op een dieptepunt. Je valt dan terug op de basisfuncties van je lichaam. Je kan alleen werken op vetverbranding en niet meer op suiker, want je neemt niets meer op. Het tempo moet dan ook fors omlaag, je lichaam legt je dat op. Op zeker moment stapte ik met slechts 4,5 km per uur.”

Eenzaamheid

De langste dag duurt voor de Voerenaar liefst 26 uur, met enkele moeilijke momenten. “Ik ben heel bewust met mijn krachten omgegaan. Ik nam extra water bij het checkpoint, ook al kreeg ik dan straftijd. Op een bepaald moment was ik nog maar 500 meter van een volgend checkpoint verwijderd, maar ik ben bewust gaan rusten onder een boom vlakbij. Anders had ik die 500 meter gewoon niet gehaald, dat voelde ik. Want als de dokters denken dat je niet meer verder kan, word je uit de race genomen.”

Een ander moeilijk moment is de nacht. “Het koelt dan serieus af, maar het ergste is de eenzaamheid. Er loopt wel iemand voor of achter je, maar iedereen is vooral bezig met zichzelf. Mijn familie en vrienden hebben me eigenlijk door de nacht geholpen. Ze hadden mij een Spotify-lijst gestuurd met nummers die ze zelf gekozen hadden. Die muziek was een zegen.”

Op dag 2 kwam Eriks ervaring als verpleegkundige goed van pas toen een andere loper ineen stuikte en hulp nodig had. — © rr

Bloed

De voormalige verpleegkundige bij Defensie komt ruim voor de deadline binnen, het ergste lijkt achter de rug. “Maar de afsluitende marathon op dag 6 was opnieuw een strijd tegen de hitte en eten ging nog altijd niet goed. Ik heb nooit gedacht aan opgeven, maar op het voorlaatste checkpoint leek het avontuur voorbij. Ik moest toen plassen en dat was een en al bloed. Toen dacht ik: how jongen, dit is het niet waard. Voor mij was het avontuur al geslaagd, ik moest niet per se eindigen voor die medaille. Ik wilde dus geen risico nemen. Maar de dokters zeiden me dat ik me geen zorgen moest maken en dat ik gewoon verder kon. Het bloed was volgens de dokters een normale reactie in die omstandigheden, het is ook vanzelf voorbijgegaan.”

Van de 1.085 starters haalden 763 deelnemers de finish, Erik werd 524ste. “Die rangschikking is niet van belang. Maar dat we 3.000 euro ingezameld hebben voor To Walk Again, stemt me echt gelukkig. Het thuisfront heeft een superprestatie geleverd. En de wetenschap dat ik voor het goede doel aan het stappen was, heeft me er ook door geholpen.”