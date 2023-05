VOORBESCHOUWING GIRO 2023. RIT 7 (Capua-Gran Sasso). Voor het eerst boven de 2.000 meter: barst de strijd tussen de klassementsmannen een eerste keer los?

Met rit 7 staat de eerste zware bergrit in deze Giro d’Italia op het programma. In een uitputtingsslag van 218 kilometer is vooral de finale moordend. Die wordt gekleurd door de Calascio (13,8 kilometer à 5,9 procent) en de Campo Imperatore die vooral in de laatste vier kilometer stevig omhoog loopt. Ofwel mag een groep vluchters hun geluk wagen, ofwel wordt het een strijd tussen de sterkste klassementsrenners.

Kort

Start: 11.15 uur

Aankomst: 17.15 uur

Afstand: 218 km

Het parcours

De organisatie geeft rit zeven als eerste rit in deze Giro vier sterren, geen lachertje dus. Dik 4.000 hoogtemeters over een afstand van 218 kilometer: het wordt een zware dag voor het peloton. De rit is een replica van rit 9 uit de Giro van 2018. Toen was die 7 kilometer langer, maar het parcours was nagenoeg identiek.

De rit begint nog vrij vlak, maar na een 70-tal kilometer begint het te klimmen, tot de eerste klim van de dag: de Roccaraso, een col van tweede categorie. De renners moeten 8,9 kilometer klimmen aan een gemiddelde van 6,2%, met een steile strook van 12%. Daarna is het even vlak, waarna een lange afdaling volgt tot aan de volgende col.

Dat is de Calascio: een beklimming op 47 kilometer van de meet van 13,5 kilometer aan ongeveer 6% gemiddeld. Opnieuw een col van tweede categorie, maar het zwaarste moet dan nog komen. Want van de Calascio klimt het onmiddellijk door tot de zware slotklim...

De streep van de zevende etappe ligt namelijk op de top van de Campo Imperatore, de grootste hoogvlakte in de Appennijnen. Het is niet meteen een klim voor de meest explosieve klimmers, eerder eentje voor renners die het tempo beetje per beetje verhogen en de rest doen lossen. Qua stijgingspercentage is de slotklim namelijk niet zo zwaar: 3,4%. Maar de Campo Imperatore is wel een col van 26,5 km lang, waarvan de laatste vijf kilometers nog oplopen tot een gemiddelde van 8%. Die vier sterren moeilijkheidsgraad zijn zeker terecht dus…De streep is getrokken op 2.135 meter hoogte: een symbolische grens.

Onze sterren

*** Lennard Kämna

** Remco Evenepoel, Primoz Roglic

* Thibaut Pinot, João Almeida, Tao Geoghegan Hart

Lennard Kämna wordt een man om morgen in de gaten te houden. — © Getty Images

Dit zijn de sleutelmomenten

Het wordt cruciaal om te zien wie meeglipt in de vlucht van de dag. Als er voornamelijk mannen in de vlucht trekken die redelijk ver staan in het klassement, zouden die wel eens vrijgeleide voor de ritzege kunnen krijgen. Koen Bouwman, de blauwe trui van vorig jaar die nu al op 9’30” staat, zou zo iemand kunnen zijn.

Op de eerdere cols kan er zeker iets gebeuren, maar vooral op Gran Sasso zal de beslissing vallen. Simon Yates toonde daar in 2018 dat de klassementsrenners er een verschil kunnen maken. Yates pakte toen de ritzege en smeerde Tom Dumoulin 12 seconden en Chris Froome een minuut aan in het klassement. De kans dat Andreas Leknessund morgen zijn roze trui verliest is dus enorm groot, alleen is de vraag aan wie...

Deze zevende rit kan wel eens een sleutelmoment zijn in de volledige Giro. Het is nog vroeg, maar wie morgen een goede zaak doet, trekt met vertrouwen naar de tijdrit van komende zondag.

Dit moet u nog weten

* Al vijfmaal eerder kwam een Giro-rit aan op de Gran Sasso d’Italia, letterlijk vertaald de ‘Grote Steen van Italië. Vicente Lopez Carril (1971), Franco Chioccioli (1985), John Carlsen (1989), Marco Pantani (1999) en Simon Yates (2018) wonnen al boven op de Gran Sasso.

* In startplaats Capua ligt het amfitheater van Capua Vetere. Op het Colosseum na, is dat het grootste Romeinse amfitheater.

* Net voor de slotklim naar Gran Sasso, passeert het peloton door Santo Stefano di Sessanio, één van de mooiste dorpjes in Italië. Veel tijd om van het uitzicht te genieten zal het peloton echter niet hebben...

* Op de Gran Sasso werd Benito Mussolini in juli 1943 na zijn arrestatie op last van de regering Badoglio gevangen gehouden.