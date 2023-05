COLUMN. Dasje dat gevonden werd na raveparty stelt het goed

LEES OOK. Dassenjong is moeder kwijt na raveparty in Sint-Truiden

© Natuurhulpcentrum

De laatste weken hebben we weer heel wat jonge dasjes binnengekregen. De diertjes kregen ooit de naam ‘Limburgse panda’ toegekend. Omwille van hun mooie zwart-wit-grijze kleuren en zeker ook omwille van hun aaibaar uiterlijk.

Op dit ogenblik hebben we al vijf jonge dieren die om een of andere reden hun ouders kwijtgeraakt zijn. Het meest bekende jonge dasje is het diertje dat hulpeloos rondliep op de militaire terreinen van Brustem na de raveparty.

In principe is het goed dat we meerdere jonge dieren hebben. Op die manier kunnen ze opgroeien met soortgenoten. Dat is heel erg belangrijk. Maar het geeft ook aan dat er veel verstoring is in de natuur van de dassenholen. En dat is dan weer bijzonder jammer. De das doet het momenteel redelijk goed, maar het verkeer blijft een hoge tol eisen voor deze prachtige dieren. In elk geval gaan wij ons best doen om dit najaar weer een hele reeks jonge dieren de vrijheid te geven op een mooie plaats in onze provincie.