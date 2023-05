Coach Jong Genk waarschuwt spelers voor slotmatch: “Wie job niet doet, komt er niet zomaar mee weg”

Nu Jong Genk zeker is van het behoud in de Challenger Pro League, staat er voor de trip op de slotspeeldag naar Virton (vrijdag 20 uur) niks meer op het spel. Maar daar wil Hans Somers niks van weten, de coach waarschuwt zijn spelers.

“We zien deze wedstrijd niet als een formaliteit”, aldus Somers. “Er is de voorbije dagen scherp getraind. Wie ook maar denkt om zich niet volledig te geven op training of tijdens de wedstrijd, verdient de selectie niet en past niet in het moderne profvoetbal. Jongens die vrijdag hun job niet doen, komen er niet zomaar mee weg. Iedereen moet scherp zijn. We hopen het seizoen in schoonheid af te sluiten.”

De verplaatsing naar Virton - ruim 200 kilometer enkel - duurt langer dan dat de Genkies op het terrein zullen staan. “Lang is relatief”, zegt Somers. “In Turkije waren we soms twee dagen met de bus, vliegtuig én boot onderweg naar een wedstrijd. We zullen iets vroeger vertrekken en eten in de buurt van Virton.”

Na deze wedstrijd krijgen de spelers een paar dagen vrij waarna ze nog enkele weken verder trainen om de tussenperiode niet te lang te maken. Begin juli begint de voorbereiding op het volgende seizoen.

De verwachte kern: Leysen, Penders, Stevens, De Boeck, Rommens, Dierckx, Et-Taïbi, Didden, Al Mazyani, Kongolo, Caicedo, Van de Perre, Claes, Toma, Kouassi, Galarza, Abid, Beniangba, Yayi Mpie, John.