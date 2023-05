VS en China houden na lange radiostilte overleg “op hoog niveau” in Oostenrijk

De VS en China hebben, na lange radiostilte, op hoog niveau overleg gevoerd in Oostenrijk. Dat heeft het Witte Huis donderdag bekendgemaakt.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan en Wang Yi, de belangrijkste diplomaat van China, troffen elkaar woensdag en donderdag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De gesprekken gingen onder meer over de relatie tussen hun landen, veiligheidskwesties, Taiwan en de oorlog in Oekraïne.

De twee vertegenwoordigers waren het eens over het behouden van open communicatielijnen, aldus het Witte Huis. Over de bijeenkomst in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen wordt ook gemeld dat er inhoudelijke en constructieve discussies zijn gevoerd, maar het Witte Huis deelt geen details over wat er precies is besproken.

De betrekkingen tussen de VS en China zijn over het algemeen gespannen vanwege een hele reeks kwesties. De regering van Biden ziet China als de grootste geopolitieke uitdaging. Een paar maanden geleden heeft de zaak rond de vermoedelijke Chinese spionage in de VS de relatie nog verder onder druk gezet. Biden annuleerde er zelfs een gepland bezoek aan China door, waarna er weinig communicatie volgde tussen beide grootmachten.