De evenementenzone rond de koninginnenschacht is midden juni klaar. — © Boumediene Belbachir

Maasmechelen

De nieuwe evenementenzone rond de koninginnenschacht in Eisden is bijna klaar. Samen met twee nieuwe vergaderzalen van de hand van Vittorio Simoni in het Terhills Hotel wil Terhills vanaf de zomer evenementen en bedrijfsfeesten naar Eisden lokken.