Mads Pedersen knalt naar ritwinst in de Giro, relatief rustig dagje voor Remco Evenepoel

Mads Pedersen heeft de zesde etappe van de Ronde van Italië op gewonnen. De snelle Deen van Trek-Segafredo was na een relatief rustige etappe de beste in de verwachte massasprint, nadat vluchters Simon Clarke en Alessandro De Marchi in de laatste rechte lijn gegrepen werden. Primoz Roglic en Geraint Thomas kenden in de finale pech, maar verloren geen tijd op Remco Evenepoel. Andreas Leknessund blijft leider.

Hoe kwam de zege tot stand?

In een massasprint, zoals verwacht. Al liep dat niet van een leien dakje. Met Simon Clarke en Alessandro De Marchi (beiden 36) waren twee lepe ervaren vossen overgebleven uit een kopgroep van vijf. Het duo maakte het de sprinters vandaag niet gemakkelijk… Beide heren hadden nog nooit een Giro-rit gewonnen, dus probeerden ze weg te blijven. Het duo vond elkaar zeer goed, op 30 kilometer van de meet moest het peloton nog 2’30” goedmaken op de Australiër en Italiaan.

Op zo’n 24 kilometer van de meet had het peloton dat eindelijk in de smiezen: Alpecin-Deceuninck, Team DSM en Movistar stuurden hun troepen op kop van het peloton om het gat met de twee vluchters te dichten. Hoe dichter de streep kwam, hoe meer de zenuwen in het peloton toenamen. Op 15 kilometer van de meet reed Primoz Roglic lek: de Sloveen keerde uiteraard wel terug, maar voor het gevoel was het niet zo fijn.

Op zo’n tien kilometer van de meet hadden Clarke en De Marchi nog steeds een minuutje bonus, dus nam de stress in het peloton nog meer toe. Het peloton brokkelde in stukken, wie achteraan zat was gezien. Het werd een ware thriller: op vijf kilometer van de meet hadden de twee koplopers nog 35 seconden voorsprong, dat zou wel eens kunnen volstaan.

Daar leek het ook heel lang op: tot het duo het zelf liet liggen. Hun voorsprong was nochtans voldoende, maar gepoker deed hen op 300 meter van de streep de das om. Ze pakten niet meer van elkaar over en dat nam het aanstormende peloton graag in ontvangst. Onder leiding van een sterke Bauke Mollema snelden de sprinters eraan.

Fernando Gaviria vloog als eerste uit de laatste bocht, maar dat was veel te vroeg van de Colombiaan. Mads Pedersen kwam vanuit het achterwiel erover en snelde naar z’n eerste ritzege in deze Giro. Jonathan Milan eindigde tweede, Pascal Ackermann vervolledigde het podium.

Voor Pedersen is de kop eraf in deze Giro en is de hattrick compleet voor de Deen: hij won eerder al in de Tour en de Vuelta, nu is het dus ook raak in de Ronde van Italië.

Uitslag:

1. Mads Pedersen (Den/Trek-Segafredo) de 162 km in 3u44:45

2. Jonathan Milan (Ita) z.t.

3. Pascal Ackermann (Dui)

4. Kaden Groves (Aus); 5. Fernando Gaviria (Col); 6. Michael Matthews (Aus); 7. Vincenzo Albanese (Ita); 8. Marius Mayrhofer (Dui); 9. Lorenzo Rota (Ita); 10. Simone Velasco (Ita).

Wat deden de favorieten?

Remco Evenepoel speelde in Sorrento even koersdirecteur. Op kop van het peloton zwaaide hij met z’n armen dat het publiek verder naar achter moest, alles voor de veiligheid. Na z’n valpartijen van gisteren toonde de wereldkampioen zich wel echt oké. De schade lijkt inderdaad mee te vallen, gelukkig maar.

Primoz Roglic kende in de slotkilometers pech met een lekke band, maar leek ook gevallen te zijn. Zo was er een scheurtje te zien op zijn koersbroek aan de rechterbil. Gelukkig zonder veel erg voor de Sloveen.

Ook Geraint Thomas kende pech onderweg, in volle finale. Opeens stond de Brit van Ineos Grenadiers met voet aan de grond. Gelukkig had hij locomotief Filippo Ganna om hem terug te brengen.

Stand:

1. Andreas Leknessund (Noo/DSM)

2. Remco Evenepoel (Bel) op 0:28

3. Aurélien Paret-Peintre (Fra) 0:30

4. Joao Almeida (Por) 1:00; 5. Primoz Roglic (Sln) 1:12; 6. Geraint Thomas (GBr) 1:26; 7. Aleksandr Vlasov (Rus); 8. Toms Skujins (Let) 1:29; 9. Tao Geoghegan-Hart (GBr) 1:30; 10. Vincenzo Albanese (Ita) 1:39.

Wat deden de andere Belgen?

Arne Marit likte duidelijk zijn wonden na z’n valpartijen van gisteren. Onze landgenoot zou nochtans wel eens een kanshebber geweest zijn in deze sprint, maar bij het klimmen in het eerste koersdeel moest de renner van Intermarché-Circus-Wanty lossen.

Laurens De Plus leverde sterk werk voor Ineos Grenadiers in het peloton. Door zijn beukwerk nam de Britse formatie de koers in handen en hield het de voorsprong van de kopgroep onder controle.

In diezelfde categorie ook Harm Vanhoucke (Team DSM) en Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck). De twee Belgen moesten werken in het peloton om het gat met de kopgroep te dichten, want met respectievelijk Marius Mayrhofer en Kaden Groves hadden zij een sprinter met plannen. Onze landgenoten deden het goed, want ze kwamen terug.

Verder nog iets dat je moet weten?

- Nog voor de start van de rit regende het al lekke banden. Serry, Geoghegan Hart, Bonifazio (2x) en paarse trui Milan: allemaal moesten ze nog voor de officiele start geassisteerd worden door hun volgwagen.

- Mark Cavendish leek na zijn zware val van gisteren dan toch niet goed hersteld. De Brit hoopte vandaag wel op een nieuwe massasprint en die kwam er ook, maar zelf meesprinten zat er niet in. Op de eerste klim van de dag moest hij de rol lossen, de Astana-renner zou niet meer vooraan terugkeren.

- Alessandro De Marchi en Francesco Gavazzi pakten respectievelijk 15 en 18 bergpunten en komen zo meteen op plek vier en vijf in het bergklassement, dat nog steeds aangevoerd wordt door Thibaut Pinot. De Fransman pakte vandaag geen punten.