DE GROTE TEST. Rozen uit de supermarkt, het tuincentrum en het tankstation: het mooiste boeket kost minder dan 3 euro

Op Moederdag zeggen wij Belgen het vaak met rozen. Op de Brusselse bloemenveiling passeren er in die week liefst 1 miljoen van. Maar kun je ook goedkoop scoren bij je moeder met een boeket van de supermarkten en co? Onze consumentenredactie deed de test en stelde vast dat de verschillen in houdbaarheid groot waren. “Dit is het perfecte boeket voor wie onterfd wil worden, maar met deze koop je voor weinig geld veel liefde.”