Hoe wereldkampioen Luca Brecel topdarter Dimitri Van den Bergh tot tranen toe bewoog: “Ik bleef hem constant sturen”

Van den Bergh haalde eerder dit jaar de halve finales van het WK darts in Londen. ‘The DreamMaker’ kwam nooit eerder zo dicht bij die illustere wereldtitel. Dat Brecel die ultieme triomf wel kon realiseren, vond de Antwerpenaar fantastisch.

“Dit zet de Belgische sport nog meer op de kaart”, aldus Van den Bergh bij de PDC in aanloop naar de Premier League-avond in Sheffield, waar Brecel begin mei zijn wereldtitel pakte. “Luca deed het ongelooflijk, met al die comebacks. Wauw. Ik ben hem constant blijven sturen van: Geloof in jezelf, je bent een beest, geef niet op. Hij zei soortgelijke dingen als antwoord. Ik ben enorm trots op die kerel. Wat hij gedaan heeft, is geweldig, zeker voor het snooker. Ik hoop in de toekomst hetzelfde te doen in het darts.”

© AFP

De twee wereldtoppers in hun sport leerden elkaar kennen in de coronatijd, toen ze beiden moesten spelen in Milton Keynes. “Ik keek naar hem en dacht: Die jongen ken ik van ergens. Luca had hetzelfde toen hij naar mij keek. Toen viel de euro bij mij en zei ik: Jij bent die snookerspeler, toch? En hij volgde: Dan moet jij die darter zijn! Daarna hebben we onze telefoonnummers uitgewisseld en contact blijven houden. Dus hem die wereldtitel zien winnen… Ik zat echt bloednerveus voor tv. Ik had tranen in mijn ogen, tranen van geluk. België is zo’n klein land, maar we zijn sterk in veel sporten. We hebben geweldige wielrenners, topvoetballers, een wereldkampioen snooker én in het darts zijn we ook niet zo slecht.

‘The DreamMaker’ hoopt ‘The Belgian Bullet’ eens tegen te komen voor een leuke avond. “We hebben nog steeds contact. Hij speelt graag darts en ik snooker graag. Dat kan niet anders dan een toffe meeting worden!”