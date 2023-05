Kangoeroes Mechelen zet de toon in play-offs met uithaal naar de coach van Oostende: “Die Dario-show moet stoppen”

De eerste partij van de Belgische halve finale van de play-offs tussen Oostende en Kangoeroes Mechelen was niet alleen spannend, het bracht ook vuurwerk naast het parket. Assistent-coach Wim Van Poucke (Kangoeroes) haalde in een tv-interview zwaar uit naar coach Dario Gjergja van Oostende. De toon is meteen gezet en er mag vuurwerk worden verwacht vrijdag in de tweede wedstrijd in Mechelen.