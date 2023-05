In de Netflix-serie Succession probeert carrièrevrouw Siobhan ‘Shiv’ Roy het verlies van haar vader te verwerken door rouwmomenten in haar agenda te plannen. Dan trekt ze zich terug in een gereserveerde vergaderkamer om een twintigtal minuten ongestoord te huilen. Helpt het om verdriet een plek geven in je planning? En hoe rouw je het best? Experts aan het woord.