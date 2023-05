Schapenboer (79) die verdacht wordt van moord op zijn vrouw (78) vrijgelaten met enkelband

De 79-jarige schapenboer Theo H., die ervan verdacht wordt zijn 78-jarige vrouw gewurgd te hebben in hun woning in Tielt-Winge, is zopas vrijgelaten onder elektronisch toezicht. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

Op 17 april werd het anders zo rustige Tielt-Winge plots opgeschrikt. In de afgelegen boerderij aan de Heidebergstraat werd de 78-jarige bewoonster, Jeannine B., dood aangetroffen. Ook haar echtgenoot was nog in de woning aanwezig én bij bewustzijn. De man werd meegenomen voor verhoor door de politie en een autopsie op het lichaam van Jeannine volgde.

Dat onderzoek wees uit dat het slachtoffer gewurgd werd, maar Theo H. ontkende prompt. Hij verklaarde dat zijn vrouw, die zwaar dement was, ongelukkig ten val kwam. Theo zou nog geprobeerd hebben om de val te breken, maar toen zouden ze beide op de grond terechtgekomen zijn.

De raadkamer besliste echter om de schapenboer op rust aan te houden. Theo H. verzette zich daartegen en tekende beroep aan. Dat heeft zin gehad, want op 8 mei besliste de kamer van inbeschuldigingstelling dat de man de gevangenis mocht verlaten, maar wel met een enkelband. Dat bevestigde het parket van Leuven inmiddels aan onze redactie.

Ouderdomskwaaltjes

Zijn advocaat, Robbe Verschoren, vindt het een terechte beslissing van de KI. “Dit is niet meer dan terecht, gelet op de leeftijd van mijn cliënt en de ouderdomskwaaltjes waar hij mee kampt. Voor mijn cliënt is het een hele opluchting dat hij de gevangenis mocht verlaten, want dat is natuurlijk geen fijne omgeving.”

Binnenkort zal Theo opnieuw verhoord worden en begin juni zal de raadkamer dan beslissen of de man opnieuw wordt aangehouden.