Wie werkt nog mee aan de kandidatuur van Bosland als Nationaal Park en wie niet? Erin, eruit, erin, het is vlak voor het verstrijken van de deadline van 31 mei nog moeilijk te volgen. Het twijfelende Pelt zette een kettingreactie in gang tot in Mol en het Nederlandse Bergeijk. Wat speelde zich achter de schermen af?