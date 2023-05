Vooruit lanceert plan rond asiel en migratie: de eerste drie jaar geen leefloon meer voor nieuwkomers

Vooruit is zich inhoudelijk aan het herbronnen. Voorzitter Conner Rousseau zette de voorbije jaren eerst intern orde op zaken, maar wil bij het begin van zijn tweede ambtstermijn – die in juni van start gaat – ook een aantal hervormingen op de rails zetten. De voorstellen rond werk en kinderopvang zette Vooruit de voorbije weken al in de etalage. Donderdag gaf de partij een persconferentie over etappe 3: asiel en migratie.

Het is voor de Vlaamse socialisten jarenlang een gevoelig thema geweest. Schrik om in de kaart van Vlaams Belang te spelen én interne verdeeldheid zorgden ervoor dat de partij jarenlang eerder zweeg over het thema. Dat wil Rousseau niet meer doen. Hij zet de lijn van streng, maar rechtvaardig en de hang naar een ‘flinkser’ beleid ook op dit thema voort.

Rousseau zegt dat het beleid weer meer grip moet krijgen op migratie, want ongecontroleerde migratie – met mensenhandel, uitbuiting en illegale tewerkstelling – richt veel schade aan. “Die moderne slavernij is niet alleen onmenselijk, het ondergraaft onze sociale zekerheid en zet druk op onze laagste lonen”, staat te lezen in de nota over asiel en migratie. Het betekent voor Vooruit dat snel en efficiënt hulp moet worden verleend aan wie daar recht op heeft, maar tegelijkertijd ook dat het beleid duidelijk en strikt dient te zijn voor wie daar geen recht op heeft.

Maar ook voor wie hier mag blijven, is Conner Rousseau kordaat. Geen steun zonder integratie, is het adagium dat hij huldigt. Het zorgt meteen voor de meest opvallende maatregel uit zijn plan: dat nieuwkomers de eerste drie jaar geen leefloon meer kunnen krijgen. Niet dat de socialisten hen op droog zaad zetten. Het leefloon wordt vervangen door integratiesteun, maar die steun komt er pas wanneer de betrokkenen ook actief deelnemen aan een traject naar werk, inburgering en de kennis van het Nederlands. Het gaat om een gratis nieuwkomerstraject dat alle andere bestaande trajecten naar werk, inburgering en maatschappelijke integratie moet vervangen. De integratiesteun zal overigens lager liggen dan het leefloon voor wie bijvoorbeeld bij een gastgezin of in een noodwoning verblijft. Voor de anderen kan de steun wel groter zijn, maar nooit meer dan het leefloon bedragen.

(Lees verder onder de foto)

© BELGA

Integratie, werk en de kennis van het Nederlands: het is iets dat door heel het rode plan heen terugkeert. Ook in het luik gezinshereniging, dat Vooruit wil verstrengen. “Een derde van de nieuwkomers komt via gezinshereniging naar België, maar velen van hen kennen onze taal niet en zijn niet actief op zoek naar een job”, is de vaststelling. Vooruit wil de herenigers daarom verplichtingen opleggen, zoals dat ook in Nederland en Duitsland het geval is. Door inburgering en taallessen al verplicht te maken tijdens de procedure in het land van herkomst. Daarnaast voert de partij ook strengere voorwaarden in voor levensonderhoud voor wie zijn gezin wil laten overkomen.

Om uitgeprocedeerden sneller het land uit te krijgen, stelt Vooruit voor om landen die niet willen meewerken aan de heropname van onderdanen onder druk te zetten. Voor wie niet wil meewerken, zal er ook geen legale arbeidsmigratie meer mogelijk zijn.

(Lees verder onder de foto)

© BART DEWAELE

Nog opvallend: Rousseau wil dat wie uit de lijst met veilige landen komt – momenteel Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië, India en Georgië – meteen wordt geweigerd en dus geen asielaanvraag meer kan indienen. In afwachting van hun terugkeer moeten uitgeprocedeerden van Vooruit ook voorzien in eigen levensonderhoud. Ze mogen ondertussen wel gaan werken. (Lees verder onder het debat.)

Vooruit verwacht daarnaast van Europa dat de opvang eerlijk en evenwichtig wordt gespreid over alle landen en dat er wordt geïnvesteerd in regio’s in en rond de landen van herkomst. Op die manier zal de drang om naar het Westen te komen kleiner zijn.

Om de strijd tegen de mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, wil de partij de sociale inspectie en de centra tegen mensenhandel versterken.