Domper voor AC Milan: Bennacer out voor de rest van het seizoen

AC Milan kan dit seizoen geen beroep meer doen op Ismaël Bennacer. De Algerijnse middenvelder viel uit tijdens de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen Inter Milaan (0-2 nederlaag) met een knieblessure en komt dit seizoen niet meer in actie, zo maakte de club donderdag bekend. De 25-jarige Bennacer moest woensdag al na amper een kwartier de wedstrijd staken.

“De onderzoeken die Bennacer vanochtend (donderdag) onderging, brachten een blessure aan het licht aan het kraakbeen van de laterale femorale condyl (het onderste deel van het dijbeen) van de rechterknie”, maakte AC Milan bekend. De Algerijnse international zal nu een ingreep moeten ondergaan.

De 25-jarige Bennacer vormde dit seizoen een belangrijke schakel op het middenveld van AC Milan. Zijn uitvallen betekent dan ook een zware domper voor de Rossoneri.

Een woordvoerder van de club vertelde aan het Franse persbureau AFP dat Bennacer sowieso out is tot het einde van het seizoen. Volgens de toonaangevende Gazzetta dello Sport zou hij zelfs drie tot vier maanden buiten strijd zijn, wat zou betekenen dat hij ook het begin van volgend seizoen zou missen.

Met nog vier wedstrijden te gaan in de Serie A staat AC Milan momenteel vijfde in de stand met 61 punten. Dat zijn er twee minder dan Inter op plek vier. Alleen de eerste vier mogen volgend seizoen deelnemen aan de Champions League. Volgende week dinsdag (16/05) spelen de Rossoneri de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tegen Inter.