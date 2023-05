37 maanden cel dreigt voor Albanees die Hasselaars van cocaïne voorziet

De betichte werd in zijn thuisland gerekruteerd. “Ik ben er in contact gekomen met slechte vrienden. Ze deden me het voorstel om voor hen te werken en cocaïne te verkopen. Door mijn moeilijke financiële situatie heb ik dat aanvaard.” Telefonisch stond de verdachte in contact met zijn opdrachtgevers. Zij regelden voor hem ook vliegtuigtickets en een onderdak in Hasselt, langs de Genkersteenweg. Bij zijn arrestatie op 20 november vorig jaar had hij meer dan 1.000 euro op zak. In zijn flat lag nog eens 4.000 euro en 87 gram cocaïne. Ook troffen de speurders er gsm’s aan met Albanese contacten. “Er is weinig discussie over de feiten. Hier is sprake van een duidelijke normvervaging. Drugs komen afleveren in België, beschouwt hij als werken. Dat kunnen we niet tolereren. Ik vorder 37 maanden cel en 16.000 euro boete”, aldus de procureur.

Voetvolk

Jan Keulen, advocaat van de verdachte, betwistte de feiten niet. “Mijn cliënt staat onderaan de ladder. Hij is een van de vele soldaten, voetvolk. De mensen die het meeste risico lopen op het terrein en er het minste geld aan verdienen. Op dit niveau gaan we de strijd niet winnen. Als hij verdwijnt, staan er tien andere in de plaats. Het is beter om de hogere regionen van de organisatie bloot te leggen”, sprak Keulen. De raadsman wees op het blanco strafblad van de twintiger en zijn medewerking aan het onderzoek. “Ik vraag om de strafmaat te milderen. Hij zal gerepatrieerd worden en een inreisverbod krijgen wat in Albanië duidelijk zal maken dat de man hier niets meer te zoeken heeft.” Vonnis op 8 juni.