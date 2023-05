Coronavirus leidde tot daling van levensverwachting in EU

“Hoewel de demografische veranderingen doorgaans traag verlopen en op korte termijn niet altijd merkbaar zijn, heeft de COVID-19-pandemie een substantiële impact gehad op de demografie van de EU”, benadrukt Eurostat.

Zo is de levensverwachting bij geboorte in de Europese Unie gedaald van 81,3 jaar in 2019 tot 80,4 jaar in 2020 en 80,1 jaar in 2021. De levensverwachting is in alle lidstaten gedaald, met uitzondering van Denemarken en Luxemburg. In het algemeen is de levensverwachting in de EU tussen 2002 en 2021 er nog wel met 2,5 jaar op vooruit gegaan.

De coronapandemie heeft ook een invloed gehad op het geboortecijfer. Zo kreeg een vrouw in 2019 nog gemiddeld 1,53 kinderen, terwijl dat in 2020 daalde naar 1,50, maar daarna wel opnieuw steeg naar hetzelfde niveau als 2019.

Tot slot had de coronacrisis ook een impact op het aantal huwelijken. In 2020 en 2021 werden de laagste waarden genoteerd sinds het begin van de metingen in 1964 en huwden respectievelijk 3,2 en 3,9 mensen per 1.000 inwoners. Ter vergelijking: in 2007 huwden nog 5 op de 1.000 mensen.