David Goffin scoort een paar wonderbaarlijke punten op gravel en knokt zich naar tweede ronde in Rome

Goffin versloeg in de eerste ronde de Italiaan Luca Nardi (ATP 151), die een wildcard kreeg, in drie sets: 3-6, 6-4 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 24 minuten.

Het was het tweede duel tussen de 32-jarige Goffin en de 19-jarige Nardi. De Italiaan won vorig jaar van de Luikenaar in de kwalificaties in Astana in drie sets in de eerste onderlinge confrontatie.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Duitser Alexander Zverev (ATP 22). De olympische kampioen is als negentiende reekshoofd vrij in de eerste ronde.

De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) verdedigt zijn titel in Rome. Goffin sneuvelde de voorbije vier jaar telkens in de tweede ronde.

Goffin en Mertens treffen Kroatië en Spanje in Hopman Cup

David Goffin (ATP 107) en Elise Mertens (WTA 17) nemen het deze zomer in de groepsfase van de Hopman Cup in Nice op tegen Kroatië (donderdag 20 juli) en Spanje (vrijdag 21 juli). Dat maakte de organisatie donderdag bekend.

Mertens opent op donderdag 20 juli tegen Donna Vekic (WTA 24), waarna Goffin Borna Coric (ATP 16) treft. Het gemengde dubbel tussen de vier spelers sluit de confrontatie af.

Op vrijdag 21 juli neemt Mertens het op tegen Paula Badosa (WTA 35) en ontmoet Goffin Carlos Alcaraz (ATP 2). Het gemengde dubbel zal ook hier de ontmoeting beëindigen.

In de andere groep zitten Denemarken, Zwitserland en Frankrijk. De groepswinnaar van elk van de twee groepen stoot door naar de finale. De finalewedstrijden worden op zondag gespeeld.

De Hopman Cup staat dit jaar voor het eerst sinds 2019 opnieuw op de kalender. Alle vorige edities, sinds de start in 1989, vonden plaats in het Australische Perth. Het toernooi gold jarenlang als de opening van het tennisseizoen en het ‘opwarmertje’ voor de Australian Open. België was eenmaal finalist. In 2011 verloren Justine Henin en Ruben Bemelmans de finale.

Eind vorig jaar raakte bekend dat de Hopman Cup in de zomer van 2023 zou terugkeren op de kalender, met Nice als nieuwe locatie. Het format blijft hetzelfde: een enkelspel bij de mannen, een enkelspel bij de vrouwen en een gemengd dubbelspel.