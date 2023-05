FCV Dender-anciens Ridwane M’Barki en Xavier Gies sluiten play-offs af met goed gevoel: “Kunnen verderbouwen op dit seizoen”

Ridwane M’Barki schitterde de voorbij speeldagen voor FCV Dender, maar mist de laatste wedstrijd van het seizoen door een schorsing. “Ik voel me goed in mijn vel.” — © Johnny De Saedeleer

Voor Denderleeuwenaar Xavier Gies volgde er zaterdag traditioneel nog een verlenging na het laatste fluitsignaal, waarbij zijn stembanden op de proef worden gesteld. “Na de match word ik door de supporters steevast opgevorderd om een liedje te zingen, waarna ik ons gekende Kadaverlied inzet”, lacht Gies. “Ik houd er telkens wel een hese stem aan over, maar ik kan de supporters dat moeilijk weigeren. We pakten 20 op 27 in de play-offs en mogen dus van een geslaagd seizoen spreken, met dank aan coach Timmy Simons, die voor een toegevoegde waarde zorgde. Hier kunnen we op verderbouwen om volgend seizoen nog beter te doen. Ik doe liever geen stoute uitspraken, maar dat betekent niet dat ik niet ambitieus ben”, stelt de beste Leeuw van het Seizoen, die zichzelf opvolgt op de erelijst.

Nog geen verlenging van Simons

Timmy Simons tekende intussen nog niet bij, waardoor het erop lijkt dat de coach de markt wat afschuimt. “Ik ben in gesprek met FCV Dender. Er moet nog een en ander uitgeklaard worden”, blijft Simons vaag. Op Deinze recupereert Simons alvast Lennard Hens, die terugkeert uit schorsing. “De voetballende kwaliteiten van Hens zijn uiteraard welkom in de groep. Ik wil op Deinze een verlengstuk breien van de voorbije wedstrijden”, vertelt de Diestenaar.

M’Barki bouwt aan de toekomst

Ridwane M’Barki schitterde tegen zijn ex-ploeg Lommel, maar haalde zich met een schwalbe wel een derde gele kaart op de hals, waardoor de Aalstenaar de slotmatch mist. De lichtvoetige linksbuiten dweepte steeds met Regi Van Acker, maar moet toegeven dat zijn carrière een hoogvlucht nam sinds Timmy Simons het trainersroer in handen nam. “Ik voel me goed in mijn vel en ben belangrijk voor de ploeg. Het zag er op een bepaald ogenblik niet zo goed uit voor Dender, maar het degradatiespook werd snel verjaagd en we zetten een geweldige remonte neer. Onder Regi Van Acker werd ik vaak achter de hand gehouden als joker om de wedstrijd proberen open te breken tijdens een invalbeurt. Ik vertel je geen geheim wanneer ik zeg dat ik net als elke andere speler liever meteen aan de aftrap sta. Ik bewees dit seizoen dat ik het niveau van deze reeks best aan kan.”

Net als Gies wordt de naam M’Barki elke wedstrijd gescandeerd door de spionkop, die ook een hommage verdient wegens de onvoorwaardelijke steun. “Ik kwam naar Dender kijken toen het in eerste klasse speelde. Intussen sta ik hier al zeven jaar op het veld, waardoor ik samen met Xavier Gies tot de anciens behoor. Mooi toch? Ik verlengde mijn contract met twee seizoenen en bouw samen met Dender verder aan een mooie toekomst.”